Zum 100. Geburtstag: Diese Promis bitten auf dem SemperOpernball zum Tanz!

Dresden - Einen Grammy hat er schon - bald steht nun auch der "Chorus"-Award daneben. Denn Tino Piontek (44) alias DJ Purple Disco Maschine gehört zu den insgesamt drei Preisträgern, die am 7. Februar auf dem Dresdner SemperOpernball ausgezeichnet werden.

Der international gefeierte Jazztrompeter Till Brönner (53) war als Ballgast in diesem Jahr so begeistert, dass er nun im Programm mitwirkt, wie auch die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz (41).

Nicht so der Mitternachts-Act: Max Giesinger (36, "80 Millionen") rockt den Hauptsaal und wird sogar Musikwünsche aus dem Publikum erfüllen. "Ich habe 2018 beim Open-Air-Ball performt und bin 2025 wieder am Start", freut sich der Popmusiker.

"Wir öffnen für diese Nacht das schönste Opernhaus der Welt und zeigen mit weit über 100 Mitwirkenden was wir draufhaben - von der Staatskapelle bis zum Kinderchor", schwelgt Intendantin Nora Schmid (46) in Vorfreude.

Ein volles Parkett ist garantiert, wenn Max Giesinger (36) als Mitternachtsact auftritt. © Stefan Arend/Funke Foto Services

Moderiert wird die Nacht von den sächsischen Schauspielern Stephanie Stumph (40, "Der Alte") und Tom Wlaschiha (51, "Game of Thrones").

"Letztes Jahr hat es so viel Spaß gemacht. Ich bin echt auf den Geschmack gekommen. So schnell wird mich der Ball als Moderator nicht mehr los", witzelt Wlaschiha. "Ich freue mich auf die Vorbereitung und auch darauf, was ich anziehen werde."

Das steht für Preisträger Piontek schon fest: "Smoking. Vielleicht mit einem besonderen Accessoire. Ich werde auf jeden Fall noch mal Walzer üben. Im Winter ist die Festival-Saison vorbei, da habe ich über Weihnachten Zeit für die Familie und kann mit meiner Frau Walzer üben. Das Problem wird eher sein, was meine Frau anzieht."