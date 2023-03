Sie zeigen die Kunst in ihren Ateliers: Wer will fleißige Handwerker seh'n?

Dresden - In Dresden und Umgebung könnt Ihr ab dem heutigen Freitag auf Entdecker-Tour gehen! Dutzende Kunsthandwerker öffnen ihre Werkstätten und Ateliers, gewähren Einblick in ihre Arbeit.

"Wer Lust hat, sich selbst einmal in einem Handwerk auszuprobieren, dem bieten viele der teilnehmenden Kunsthandwerker auch dazu die Möglichkeit", sagt Andreas Brzezinski (53), Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden.

Dabei zeigen sie auch praktisch, was sie drauf haben, werkeln an Schmuckstücken aus Holz, Gold und feinen Stoffen.

Sie tragen die unverwechselbare Handschrift der regionalen Kreativszene: 63 Meister ihres Faches beteiligen sich an den "Europäischen Tagen des Kunsthandwerks" und laden zum kostenfreien Besuch ein.

Die Nachfrage in Dresden sei auch wegen vieler Musikschulen gut. Zu den Kunden gehören Berufsmusiker von der Philharmonie, aber auch viele Laien, die in ihrer Freizeit spielen. Auf Wunsch werden Instrumente auch verliehen.

Sie fertigen die Instrumente auch neu an oder restaurieren ältere Stücke. "Unser traditionelles Handwerk ist auch heute noch gefragt", sagt Zimmermann, der schon seit 1994 am heutigen Standort arbeitet.

Die beiden Geigenbau-Meister führen eine Werkstatt in Strehlen (Wasastraße 16), reparieren Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässe und auch Streichbögen.

"Wer in die Werkstatt kommt, kann meine spannende und experimentierfreudige Arbeit sehen."

Die studierte Bühnenbildnerin vergoldet nicht nur Oberflächen wie etwa in der Semperoper (Foyer) oder an Yachten der Reichen und Schönen. Sie trägt Blattgold auch auf Lampen, Möbeln oder Gläsern auf, arbeitet mit Ornamenten.

Sie vergoldet, was sie kann: Jakoba Kracht (59) ist Künstlerin, führt ihr "Gold Ornat" im Atelierhaus Kunst und Bau in Mockritz (Gostritzer Straße 10).

Bei ihr läuft alles nach Maß: Schneidermeisterin Tatjana Löwen (53) entwirft und näht mit viel Hingabe festliche Kleider für Frauen. Ein Besuch ihres Ateliers "Silhouette" in der Kunsthofpassage (Görlitzer Straße 25) lohne sich auch, weil vielen Leuten gar nicht bewusst sei, was ihr Handwerk alles umfasst, sagt sie. "Ich möchte zeigen, was ich kann."

Vom Zeichnen des Entwurfs und der Materialauswahl über das Maßnehmen und das Zuschneiden des Stoffes bis hin zum Nähen mit Hand und Maschine vergehen im Schnitt 40 Arbeitsstunden. Am Entwurf arbeitet sie gemeinsam mit ihren Kundinnen. In ihrer ersten Heimat Tadschikistan und Russland wurde sie ausgebildet, kam 1999 nach Deutschland. 2009 öffnete sie nach ihrer Meisterausbildung ihren Laden.

Neben Kunden-Aufträgen designt und näht sie eigene Kreationen, die sie in ihrer Boutique verkauft.

Geöffnet ist Freitag von 10.30 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr.