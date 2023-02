Sieg für die Gleichstellung: Dresdnerin erkämpft sich 14.500 Euro Gehaltsnachzahlung

Erfurt - Ein weiterer Schritt in Richtung Gleichstellung von Frauen und Männern: Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied am heutigen Donnerstag zugunsten einer 44-jährigen Frau aus Dresden. Arbeitgeber dürfen laut dem Gerichtsurteil die Verdienstunterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mehr mit ihrem unterschiedlichen Verhandlungsgeschick begründen.