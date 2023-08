Dresden in Bildern aus der Sicht einer künstlichen Intelligenz

Künstliche Intelligenz (kurz: KI) ist aktuell in aller Munde. Wir haben uns gefragt: Wie stellt sich eine künstliche Intelligenz berühmte Sehenswürdigkeiten in Dresden vor und eine der bekanntesten Bild-KIs, Midjourney, danach gefragt. Das Ergebnis überrascht!

Auch wenn Dresden in der Realität anders aussieht als auf dem KI-Bild, so fängt Midjourney zumindest die Stimmung und den prägenden Architekturstil sehr gut ein. Hier das echte Dresden:

Die Darstellung der Umgebung stimmt allerdings nicht mit der Realität überein - auch wenn die Anordnung der umliegenden Gebäude viele Ähnlichkeiten aufweist, so gibt es kein weiteres Kuppelgebäude neben der Frauenkirche.

Die interpretiert sehr viel überladenen Charme aus der Zeit des Barock in die in Wirklichkeit durch Neubauten geprägte Shoppingmeile hinein.

In diesem Fall liegt die KI allerdings völlig daneben:

Die Prager Straße in Dresden ist eine der Einkaufsstraßen der Stadt und ein pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens.

Eine schöne Darstellung eines Parks, allerdings sieht es im Großen Garten in Dresden in Wirklichkeit ganz anders aus:

Da ist der Zwingerteich zu sehr in den Fokus gerutscht für die Künstliche Intelligenz. Während einzelne Elemente, vor allem die der Architektur, sehr realistisch dargestellt werden, ist die Gesamtkonstruktion doch weit von der Realität entfernt.

Das ging absolut schief! Sowohl in der architektonischen Darstellung als auch in der Wiedergabe der Umgebung passt bei der Vorstellung des Blauen Wunders relativ wenig zur echten Brücke. So sieht das Blaue Wunder wirklich aus: