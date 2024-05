Dresden haucht Leichtathletik-Klassiker neues Leben ein: Speer-Ass ist heiß auf den Rekord!

Johannes Vetter startet am Sonntag in Offenburg in die Saison. Beendet der gebürtige Dresdner sie als Olympia-Held in seiner Heimat? © IMAGO/Chai v.d. Laage

Auf die Frage, wie weit bisher der neue Speer im alten Heinz-Steyer-Stadion geworfen wurde, hatte keiner eine Antwort.

Der 31-Jährige konnte sich an seine Anfänge in Elbflorenz erinnern: "Da waren es an die 70 Meter." Seine Bestweite liegt seit Mai 2020 aber bei 97,76.

Seit zwei Jahren läuft es beim mittlerweile Wahl-Offenburger nicht mehr so rund. Schulterprobleme und eine Ellbogen-Verletzung bremsten "Jojo" immer wieder aus.

Am Dienstag verriet er: "Die Schulter ist gut auskuriert. Von daher lasse ich mich überraschen, wie die Saison anläuft und die Wettkämpfe aussehen."

Am Sonntag startet Vetter beim Meeting in Offenburg in die Saison. Der Traum von der Olympia-Medaille in Paris lebt noch. Und danach geht's nach Dresden.