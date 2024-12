Er hat 102 Tore in einer Saison geschossen: Dresdner sorgt im ZDF-Sportstudio für Furore

Im Oktober bekam Felix Schulz (28, 2.v.l.) die "Torjägerkanone für alle" in München überreicht. © IMAGO / Matthias Koch

Das hindert ihn aber nicht daran, mittlerweile beim TSV Rotation Dresden II in der Stadtliga B Buden am Fließband zu schießen. Genauer gesagt 102 in der vergangenen Saison. Am Samstagabend hatte Schulz seinen großen Auftritt im ZDF-Sportstudio. Dort durfte er im Torwandschießen gegen Dana Fürderer (25) und Tischtennisspielerin Annett Kaufmann (18) ran.

Fürderer hatte selbst 85 Tore geschossen und bekam im Oktober gemeinsam mit Schulz im Rahmen des Nations-League-Spiels Deutschland gegen die Niederlande in München die "Torjägerkanone für alle" überreicht.

In Mainz überzeugte Schulz mit Treffsicherheit an der Torwand, traf einmal unten rechts und zweimal oben links und entschied die Runde damit für sich. Kaufmann gelang kein Treffer, Fürderer hatte ein Tor erzielt.

Dafür bekam der 28-Jährige einen Gutschein über 1000 Euro für Mediamarkt oder Saturn und sicherte sich die Teilnahme am Endausscheid aller Sieger im Torwandschießen.