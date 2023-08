Kader nimmt Form an: Mit diesen Spielern planen die Titans

Auch Georg Kupke (21) möchte diese Zahlen in Zukunft mal erreichen. Das Dresdner Eigengewächs bleibt den Titans ebenfalls treu, geht inzwischen in seine vierte Spielzeit.

Aber Kirchner ist noch nicht fertig: "Der Verein und alle, die in den letzten Jahren am Projekt beteiligt waren, haben sich stetig weiterentwickelt und der Weg ist meiner Meinung noch nicht zu Ende."

Der Guard debütierte in der Saison 2018/19 für die Titans, verbesserte sich stetig und verzeichnete in seinen 36 Spielen der vergangenen Saison mit 176 Assists und 447 Punkten den Bestwert seines Teams.

Georg Kupke (21, M.) bekommt die Zeit, um sich zu entwickeln. © Lutz Hentschel

"Ich freue mich auf meine vierte Saison, in der ich meine Doppellizenz noch mal bestmöglich nutzen möchte. Letztes Jahr konnte ich sehen, was in den neuen Ligen funktioniert und was nicht", erklärt der Pointguard.

"Diese Erfahrungen möchte ich mitnehmen, um mit der Mannschaft in der ProA und 1. Regionalliga wieder erfolgreich zu sein und selbst mehr auf dem Feld zu stehen."

In der ProA kam der 21-Jährige auf 13 Einsätze, er spielte aber parallel noch in der zweiten Mannschaft der Titans in der 1. Regionalliga Südost.

Gottwald: "Ich hoffe, dass er auch in der neuen Saison das wieder optimal für sich nutzen kann und weiter wichtige Minuten in der ProA bekommt, um sich an das Spielniveau zu gewöhnen."

Zuvor wurden bereits die Vertragsverlängerungen mit Grant Teichmann (26), Lukas Zerner (22), Linus Briesemeister (20), Georg Voigtmann (28), Arne Wendler (24), Sebastian Heck (27) und Lucien Schmikale (26) bekannt gegeben.

Der US-Amerikaner Grayson Murphy (24) von Phoenix Hagen und Till Isemann (26) von den Römerstrom Gladiators Trier sind die ersten beiden Neuzugänge.