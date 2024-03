Megamarsch in Dresden als erstes Sport-Großevent des Jahres: 2700 Leute gehen an den Start!

Immer mehr Sport-Enthusiasten zieht es in Dresden raus an die frische Luft. So auch am Samstag, 9. März, wenn der Megamarsch ausgetragen wird.

Von Max Patzig

Dresden - Ganz allmählich wird es wieder wärmer in Dresden. Immer mehr Sport-Enthusiasten zieht es raus an die frische Luft. So auch am kommenden Samstag, wenn das erste Großevent stattfindet: Der Megamarsch wird ausgetragen.

Wer beim "Megamarsch 50/12 Dresden" auf dem Rückweg die Altstadt erreicht, hat es fast ins Ziel geschafft. © PR/Megamarsch/Sportograf Das Prinzip hinter der Lauf-Veranstaltung ist ganz einfach erklärt: Beim "Megamarsch 50/12" versuchen die Teilnehmer so lange wie möglich durchzuhalten. Sie marschieren eine 50 Kilometer lange Strecke durch Dresden, haben dafür bis zu zwölf Stunden Zeit. Wer das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde sowie eine Medaille. Wer "nur" zwischen 20 und 50 Kilometer schafft, erhält immerhin noch eine Urkunde dafür. Frühere Aussteiger gehen leer aus. Am Samstag (Start 7 Uhr) geht's an der Rollschnelllaufbahn am Sportpark Ostra los. Danach führt der Weg in die Neustadt, durch die südliche Heide, durch den Weißen Hirsch, Bühlau und Weißig bis nach Graupa. Dresden Regionalsport Galopp-Gaudi zum Feiertag: Wer gewinnt das 12.000-Euro-Rennen? Auf dem Rückweg kommen die Sportler am Schloss Pillnitz vorbei, laufen entlang der Elbe durch Loschwitz und schließlich auch durch die Altstadt. Am Abend erreichen die Megamarsch-Läufer dann wieder den Sportpark Ostra. Gut 2700 Leute haben sich für dieses Abenteuer bisher angemeldet. Wer spontan ist, kann sich auch jetzt noch auf megamarsch.de/dresden registrieren.

"Megamarsch 50/12" in Dresden: Das ist die Strecke

Die Laufstrecke führt bis nach Graupa und entlang der Elbe zurück. Aller zehn Kilometer gibt's Verpflegungspunkte. © PR/Megamarsch/OpenStreetMap

Beim Megamarsch geht's um "weit mehr als nur die Bewältigung von 50 Kilometern"

Der Veranstalter erklärt, was die Beweggründe dafür sind: Es gehe um "weit mehr als nur die Bewältigung von 50 Kilometern", heißt es in einer Mitteilung. "Im Zentrum stehen die Herausforderung, persönliche Grenzen zu überwinden, und die Förderung eines starken Gemeinschaftsgefühls." Damit am Samstag auch wirklich alles glattläuft, wird die Strecke schon am Donnerstag komplett abgelaufen und ausgeschildert. Stoßen die Megamarsch-Macher da auf widrige Stellen, könne es noch zu Änderungen an der 50-Kilometer-Route kommen.

Die Laufveranstaltung soll ein starkes Gemeinschaftsgefühl erzeugen. © dpa/Daniel Bockwoldt

Wer ins Ziel kommt, kann sich über eine Medaille und eine Urkunde freuen. © PR/Megamarsch