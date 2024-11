Terrassenufer teilweise wieder frei: Wo Autofahrer jetzt lang dürfen

Autofahrer können jetzt wieder am Terrassenufer über den Hasenberg in Richtung Albertbrücke fahren. © Hermann Tydecks

Wie die Stadt Dresden in einer Pressemitteilung erläuterte, sind die Abrissarbeiten an der Carolabrücke so weit fortgeschritten, dass ab dem heutigen Dienstag erste Teile der Brückenumgebung wieder für den Verkehr zugänglich gemacht werden können.

So wird der Verkehr am Terrassenufer in Richtung Albertbrücke über den Hasenberg, dann über die Akademiestraße und Pillnitzer Straße und schließlich auf die Steinstraße geleitet. Eigentlich war die Öffnung erst für den Mittwoch geplant.

Am Hasenberg wird dabei eine Einbahnstraße eingerichtet, welche jedoch von Radfahrern in beiden Richtungen befahren werden kann. Ebenso ist der Hasenberg wieder für Fußgänger freigegeben.