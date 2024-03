01.03.2024 07:20 4.354 Abschlepper reißt Straßenbahn-Oberleitung raus

Am Donnerstagabend wurde die Oberleitung der Straßenbahn an der Anton-/Leipziger Straße in Dresden durch einen Abschlepper beschädigt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Donnerstagabend wurde die Oberleitung der Straßenbahn an der Anton-/Leipziger Straße in Dresden durch einen Abschlepper beschädigt. Der Abschlepper riss mit seinem Kran die Oberleitung aus der Verankerung. © Roland Halkasch Der mit einem Kleinbus beladenen Abschlepper war gerade in Richtung Pieschen unterwegs, als sich sein Kran in der Bahnunterführung verfing und die Oberleitung aus dem Beton riss, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Freitagmorgen mit. Neben dem aufgeladenen Wagen wurde durch den Unfall auch ein Seat beschädigt, der hinter dem Abschlepper die Unterführung durchquerte. Nach Polizeiangaben entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Dresden Unfall Unfall am Bahnhof Mitte: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst Die DVB teilten im Anschluss an den Unfall mit, dass die Linien 4, 9 und 11 umgeleitet werden mussten. Mitarbeiter der DVB reparieren die Oberleitung bei der Bahnunterführung an der Anton-/Leipziger Straße. © Roland Halkasch Die Linien 4, 9 und 11 mussten infolge des Unfalls umgeleitet werden. © Roland Halkasch Die Reparatur der Oberleitung dauerte anschließend noch einige Zeit an.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch