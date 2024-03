DVB-Bus muss scharf bremsen: 10 Fahrgäste zum Teil schwer verletzt!

Die Retter waren gefordert. © Roland Halkasch

Plötzlich musste der Busfahrer scharf bremsen. Die Feuerwehr spricht von einem Massenanfall von Verletzten.

Was bisher bekannt ist: Am heutigen Sonntag, gegen 13 Uhr, war eine Frau in einem VW-Tiguan auf der Eichstraße in Striesen unterwegs. Die VW-Fahrerin wollte soeben die Kreuzung an der Niederwaldstraße queren, übersah dabei jedoch scheinbar den herannahenden Bus der Linie 61, welcher in Richtung Weißig unterwegs war.

Der Busfahrer musste scharf bremsen, konnte so einen Zusammenstoß in letzter Sekunde verhindern. Dabei wurden jedoch Fahrgäste durch den Bus geschleudert, mehrere Personen stürzten, viele wurden verletzt.

Rasch waren die Retter vor Ort. Während die Polizei die Unfallstelle sicherte und erste Ermittlungen zum Unfallhergang einleitete, versorgten Sanitäter die Verunglückten. Die Feuerwehr hielt sich bereit.