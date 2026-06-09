Junger Fußgänger von Auto erfasst: Straße am Elbepark nach schwerem Unfall gesperrt

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall nahe des Elbeparks in Dresden !

Ein Teenager (16) wurde am Dienstagabend in Dresden infolge eines Unfalls schwer verletzt. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Am Dienstagabend, um kurz nach 18 Uhr, erfasste ein Autowahrer an der Kreuzung Washingtonstraße/Werftstraße einen jungen Fußgänger (16), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Infolge des Unfalls wurde der 16-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Washingtonstraße musste derweil in Fahrtrichtung Elbepark voll gesperrt werden.