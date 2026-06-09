Junger Fußgänger von Auto erfasst: Straße am Elbepark nach schwerem Unfall gesperrt
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Dresden - Schwerer Verkehrsunfall nahe des Elbeparks in Dresden!
Am Dienstagabend, um kurz nach 18 Uhr, erfasste ein Autowahrer an der Kreuzung Washingtonstraße/Werftstraße einen jungen Fußgänger (16), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.
Infolge des Unfalls wurde der 16-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Washingtonstraße musste derweil in Fahrtrichtung Elbepark voll gesperrt werden.
Nähere Hintergründe zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt, der Verkehrsunfalldienst ist weiterhin vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Stephan Jansen/dpa