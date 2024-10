Nächster Straßenbahn-Unfall in Dresden! Fahrgast nach Not-Bremsung verletzt

Dresden - Am Sonntagnachmittag kam es in Dresden erneut zu einem Verkehrsunfall mit Straßenbahn-Beteiligung.

Nähere Details waren der Polizei am Nachmittag noch nicht bekannt.

Zuletzt verging in Dresden kaum ein Tag ohne Straßenbahn-Unfall. Besonders schwerwiegend eine Kollision zwischen Tram und Auto an der Ammonstraße, infolgedessen der Autofahrer am Samstag verstarb.