14.02.2025 08:13 2.550 Unfall am Lennéplatz: Seat und Audi blockieren Gleise

Am Freitagmorgen kam es am Lennéplatz in Dresden zu einem Verkehrsunfall.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Freitagmorgen kollidierten am Lennéplatz in Dresden zwei Autofahrer. Am Freitagmorgen wurde die Polizei aufgrund eines Unfalls am Lennéplatz alarmiert. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Gegen 7 Uhr stießen an der Kreuzung Lennéplatz/Tiergartenstraße ein Seat- und ein Audi-Fahrer zusammen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte. Infolge des Unfalls kamen beiden beteiligten Fahrzeuge mitten auf den Gleisen der Straßenbahn zum Stillstand. Aus diesem Grund kam es bis etwa 7.30 Uhr zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Dresdner Verkehrsbetriebe. Dresden Unfall Crash in Dresden-Seidnitz: VW und Suzuki krachen auf Kreuzung gegeneinander Die Linien 9 und 13 mussten zwischenzeitlich in beide Richtungen umgeleitet werden. Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am Morgen noch nicht machen. Ob Personen zu Schaden gekommen sind, war ebenfalls noch nicht bekannt.

Titelfoto: Robert Michael/dpa