Verschneite Straßen: VW überschlägt sich auf der B6

Bautzen - Auf der B6 bei Hochkirch (Landkreis Bautzen) überschlug sich am Samstagabend ein VW. Die Insassen des Wagens kamen glücklicherweise ohne schwere Verletzungen davon.

Der Wagen driftete nach links ab und überschlug sich. © LausitzNews.de/Ricardo Herzog

Die verschneiten und glatten Straßen überraschten am Wochenende einige Autofahrer in Sachsen. So auch im Landkreis Bautzen.

Dort fuhr am gestrigen Abend ein VW in Richtung Hochkirch als er von der Fahrbahn abkam und sich dabei überschlug!

Ersten Informationen zufolge waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie der Rettungsdienst schnell vor Ort.

Die beiden Insassen des Wagens hätten sich demnach allerdings bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien können.

Die B6 soll für rund eine Stunde komplett gesperrt worden sein.