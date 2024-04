12.04.2024 16:15 Unfall in Dresden: BMW und Honda krachen am Hubertusplatz ineinander!

Am Freitagnachmittag kam es am Hubertusplatz in Dresden zu einer Kollision zwischen einem BMW-Fahrer und einem Honda-Fahrer.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Freitagnachmittag kam es am Hubertusplatz in Dresden zu einer Kollision zwischen einem BMW-Fahrer und einem Honda-Fahrer. Der beteiligte Honda wurde im Seitenbereich beschädigt. © Max L. Der Unfall ereignete sich gegen 15.09 Uhr im Bahnhaltestellenbereich, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24. Dort hatte es aus bisher ungeklärter Ursache gekracht. Verletzt wurde niemand. Infolge des Unfalls wurden auch die Gleise der Straßenbahn blockiert. Gegen 15.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte die verunfallten Fahrzeuge aus dem Gleisbereich entfernen. Dresden Unfall Auto und Motorrad kollidieren in Dresdner Heide: Vollsperrung! Aktuell ist die Polizei noch vor Ort im Einsatz. Aufnahmen vom Unfallort zeigen unterdessen, wie der Honda auf der Beifahrerseite stark eingedellt worden ist. Im Zuge des Unfalls am Hubertusplatz wurde auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt. © Max L. Weitere Details zum Unfallhergang sowie zum entstandenen Sachschaden lagen noch nicht vor.

Titelfoto: Max L. (Bildmontage)