Unfall in Garagenhof: 83-Jähriger schwer verletzt

22.03.2023

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Bei einem Unfall in Dresden wurde am Mittwoch ein 83-Jähriger schwer verletzt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zum exakten Unfallhergang. © Roland Halkasch Laut Polizei war ein 87-Jähriger mit seinem Opel Zafira in einem Garagenhof auf der Dürerstraße in der Pirnaischen Vorstadt unterwegs. Dabei übersah er gegen 10.35 Uhr beim Rangieren den etwas jüngeren Rentner, der gerade an einem Mercedes die Räder wechselte. Der 83-Jährige wurde angefahren und musst mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum exakten Hergang der Kollision werden vom Verkehrsunfalldienst geführt.

