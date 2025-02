Vollbesetztes Auto überschlägt sich - fünf junge Erwachsene verletzt!

Dresden - In der Nacht zum heutigen Sonntag sind bei einem Autounfall im Dresdner Norden fünf Personen verletzt worden!

Durch die Drehung erlitten sowohl der 22-Jährige am Steuer als auch der Beifahrer (22), ein Insasse (20) und zwei junge Frauen auf der Rückbank (21, 22) leichte Verletzungen. Alle konnte von selbst aus dem Auto klettern und mussten medizinisch versorgt werden.

Ein Fahrer (22) war mit einem voll besetzten VW Passat vom Kurort Volkersdorf kommend in Richtung Süden unterwegs. Kurz nach dem Abzweig zur Wilschdorfer Landstraße geriet der junge Mann in einer Rechtskurve ins Schleudern, überschlug sich und kam mit dem Kombi kopfüber auf dem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der Fahrer gab laut Polizeisprecher an, er wollte einem Reh ausweichen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf knapp 5000 Euro. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizei ermittelt in Sachen fahrlässiger Körperverletzung gegen den jungen Mann am Steuer.