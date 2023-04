Viel Ablehnung für Dresdens umstrittene Container-Dörfer: Bürgermeister auf Werbetour in den Stadtteilen

Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne, r.) konnte die Stadtbezirksbeiräte in Leuben und Prohlis nicht überzeugen. Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (46, Linke) zieht ebenfalls durch Stadtteilgremien. © Fotomontage: Holm Helis, Thomas Türpe

Normalerweise hält sich das Interesse an diesen langatmigen Sitzungen in Grenzen. Nicht so zuletzt: In Prohlis und Leuben verlegte man extra in größere Hallen, die trotzdem prall gefüllt waren.

Weil auch die rechtsextreme Szene mobilisiert, fanden die Sitzungen zudem unter Polizeischutz und mit Wachdienst statt.

In Prohlis sehen die Pläne vor, an Geystraße und Rudolf-Bergander-Ring afghanische Familien unterzubringen, in der Windmühlenstraße ausschließlich Männer. Kühn betont, dass die Container nicht länger als zwei Jahre bleiben sollen.

Dennoch gab's wenig Gegenliebe: So befürchtet CDU-Rat Ralf Leidel, dass die Gegend um den Bergander-Ring zu einem Ghetto werden würde. Auch dass gleich drei Heime in den Ortsteil sollen, wird kritisiert.

"Ich habe Angst, wenn es finster wird, einkaufen zu gehen", schimpfte eine ältere Anwohnerin. "Wie komme ich denn da sicher wieder zurück?"