Viele Besitzer lassen ihren Hunden freien Lauf: Verwirrung um Leinenpflicht in Dresdner Heide

Dresden - Immer wieder geraten Spaziergänger und Jogger in der Dresdner Heide mit frei laufenden Hunden aneinander - sehr zum Ärger von Betroffenen und Stadträten.

Ist der Vierbeiner nicht beim Halter, können schnell Konflikte mit anderen Passanten entstehen. © Thomas Türpe

Frische Luft genießen und mit dem eigenen Vierbeiner unterwegs sein: Für Hundehalter im Norden der Stadt ist die Heide dafür prädestiniert. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass für das seit 1971 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Waldstück Leinenzwang gilt - zum Schutz der Wildtiere, besonders in der Brut- und Setzzeit.

Effektive Kontrollen gibt es nicht. Eine vor 17 Jahren beschlossene Verordnung trat mit der Maßgabe in Kraft, das Verbot erst nach Ausweisung sogenannter Freilaufzonen durchzusetzen. Unabhängig davon, erklärte das Rathaus zuletzt auf Nachfrage von Stadtrat Stefan Engel (33, SPD), sei die Regelkontrolle wegen der Personalsituation und der Größe des Geländes "nur eingeschränkt möglich".

Ursprünglich plante die Stadt Freilaufzonen im Umfang von 30 Hektar, doch der Vorschlag wurde verworfen.

Eine Bürgerumfrage von 2007 führte anschließend zu dem Wunsch nach deutlich größeren leinenfreien Bereichen mit bis zu 1745 Hektar Gesamtfläche, was das Umweltamt überforderte.

Eine Rückmeldung der Fraktionen blieb aus.