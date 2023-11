Neuer Standort: TAG24 rettet Dresdner "Hüttenzauber"

Der Dresdner schloss über viele Jahre eine Lücke in der eher traditionell geprägten Weihnachtsstadt Dresden , indem er mit Après-Ski, Hüttengaudi, Curlingbahn und Live-Musik auch junges Publikum anlockte, rund 100.000 Gäste pro Saison erfreute.

"Die Enttäuschung war groß. Wir hatten am Postplatz aus dem Nichts heraus angefangen", sagt Event-Gastronom Thierbach.

Nach einigem Hin und Her, reichlich Kritik und wiederholter Ausschreibung hatte die Verwaltung im September das Konzept für ein finnisches Weihnachtsdorf (eröffnet am 30. November) auf dem Postplatz favorisiert.

So stellt ihm die DDV-Mediengruppe, zu der auch TAG24 gehört, eine Fläche an der Ostra-Allee am Haus der Presse zur Verfügung. "Mit TAG24 habe ich einen starken Partner gefunden", resümiert "Hüttenzauber"-Macher Thierbach.

Die Wiese fällt etwas kleiner aus als der Postplatz, die Curlingbahn kommt nicht mehr unter.

"Wir haben aber genügend Platz für unsere rustikale Hüttenbaude mit Kamin und unsere Après-Ski-Hütte mit täglicher Live-Musik", so Thierbach. Eine Speise-Baude bietet Grillgut und Glühwein an.