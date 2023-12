Weihnachtsmärkte in Dresden und Pirna verstummen: Das ist der Grund

Dresden - Am morgigen Montag werden in ganz Deutschland auf so manch einem Weihnachtsmarkt die festlichen Klänge verstummen. Die Betreiber wollen gegen "enorm gestiegene" GEMA-Gebühren protestieren. Auch in Dresden und Pirna beteiligen sich mehrere Märkte.

Auf dem Canalettomarkt in Pirna gibt es am Montag keine Musik. (Archivbild) © dpa | Sebastian Kahnert

Private Weihnachtsmärkte in Leipzig, Hannover, Erfurt, Magdeburg und Rostock machen bei der Aktion mit. In Dresden und Umgebung soll es laut einer Mitteilung auf dem Canalettomarkt in Pirna, dem Romantischen Weihnachtsmarkt am Taschenberg, dem Augustusmarkt und dem Advent auf dem Neumarkt still bleiben.

Den ganzen Tag über wird es demnach keine Hintergrundmusik und auch keine Bühnenprogramme mit musikalischer Unterrahmung geben. Das Ganze sei ein Zeichen gegen "hohe Musikgebühren", die von Weihnachtsmarktbetreibern für die Nutzung von GEMA-pflichtiger Musik gezahlt werden müssen.

Weihnachtliche Klänge bei einer Bratwurst am Goldenen Reiter? Feierliche Gesänge auf der Bühne bei der Frauenkirche? Wird es am morgigen Montag also nicht geben!

"Auch bei korrekter Anmeldung der Flächen und des Umfangs, was bei den privaten Weihnachtsmärkten schon immer der Fall ist, müsse man die Frage nach der Angemessenheit der Gebührenhöhe dringend stellen", hieß es vonseiten des Canalettomarktes.