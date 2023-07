Zeitreise durch Dresden: Buchreihe zeigt historische Kunst

Dresden - Mit dem Jahr 1994 setzt der Freundeskreis der Städtischen Galerie die Buchreihe "Kunst in Dresden " fort. Mit dem Abstand von fast 30 Jahren erinnern Autorin Lisa Hilbich (61) und Fotografin Betty Schöner (53) an eine ereignisreiche Nachwendezeit.

Für 1,2 Millionen D-Mark wird das Sterbehaus von Käthe Kollwitz in Moritzburg saniert, die Studenten ziehen wieder in die restaurierte Kunstakademie ein. Mit der Setzung des ersten Steins beginnt der offizielle Wiederaufbau der Frauenkirche.

Die heute international beachtete Künstlerin Malgorzata Chodakowska zeigt erste kleine Skulpturen in der "Crepes-Galerie".

Es ist aber auch das Jahr, in dem mit Ulrich Bischoff als neuer Direktor der Gemäldegalerie Neue Meister frischer Wind ins Albertinum zieht.

Wer auf historische Kunstreise gehen will: "Kunst in Dresden 1994" (132 Seiten, 19,90 Euro) gibt es im Sandstein Verlag, in der Städtischen Galerie sowie im Buchhandel.