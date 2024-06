Teures Orang-Utan-Haus und Bauverzug: Dresdner Zoo erhöht Preise

Wer den Dresdner Zoo besucht, muss sich zukünftig auf höhere Eintrittspreise einstellen. © Holm Helis

Statt 16 Euro zahlt ein erwachsener Besucher bald 19 Euro für ein Tagesticket im Sommer. Die letzte Preiserhöhung fand 2021 statt.

"Auch der Zoo ist ein Wirtschaftsbetrieb. Wir haben uns bereits 2023 im Aufsichtsrat darüber verständigt, dass die steigenden Kosten und auch die Tariferhöhungen für die Mitarbeiter nicht nur von der Stadt übernommen, sondern auch teilweise über die Eintrittspreise gedeckt werden sollen", erklärt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (52).

Den Kosten stehen außerdem Besucherzahlen gegenüber, die zwar steigen, aber bis dato nicht an das Vor-Corona-Niveau herankamen. 2023 zählte der Zoo knapp 800.000 Gäste.

"Wäre das Orang-Utan-Haus wie geplant zu Ostern fertig gewesen, hätten wir in diesem Jahr auf eine Million Besucher gehofft. Jetzt rechnen wir realistisch mit 750.000 Gästen. Über alles, was darüber liegt, würden wir uns sehr freuen", so Ukena.

Zum Vergleich: Das Jahr 1974 hält den Rekord mit 1,2 Millionen Besuchern.