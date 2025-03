PETA nach Orang-Utan-Geburt: "Wie lebenslange Inhaftierung eines Menschen" - Zoo Dresden reagiert

Dresden - Freude im Dresdner Zoo : Am vergangenen Wochenende hat Orang-Utan-Dame Daisy ihr viertes Kind zur Welt gebracht - ein Mädchen, das vom Pflegerteam am Mittwoch den Namen Daria verpasst bekam. Doch für PETA ist die Geburt kein Grund für Jubel. Die Tierschutzorganisation äußerte gegenüber TAG24 scharfe Kritik. Diese wollte der Zoo nicht unkommentiert stehen lassen.

Orang-Utan-Dame Daisy brachte am frühen Sonntagmorgen Jungtier Daria zur Welt. © Montage: Zoo Dresden

"Im Orang-Utan-Haus gibt es einen winzigen Neuzugang. Orang-Utan Weibchen Daisy gebar voraussichtlich in den Morgenstunden des 2. März komplikationslos ihr viertes Jungtier", hatte der Tierpark am Großen Garten am Dienstag mitgeteilt.

Doch die vermeintlich freudigen Nachrichten riefen schnell die Tierschützer der PETA auf den Plan. Das neugeborene Orang-Utan-Mädchen sei nun ebenso wie ihre Eltern gezwungen, das gesamte Leben unter "artwidrigen Bedingungen in Gefangenschaft" zu verbringen, hieß es in einer Stellungnahme.

Die Gefangenhaltung von Menschenaffen in Zoos sei "mit der lebenslangen Inhaftierung eines Menschen" vergleichbar. "Das Einsperren unserer nächsten Verwandten ist Tierquälerei", behauptete Biologin Dr. Yvonne Würz.



PETAs Fachreferentin für die Tiere in der Unterhaltungsindustrie fand deutliche Worte: "Der Orang-Utan-Nachwuchs im Dresdner Zoo leistet keinen Beitrag zum Artenschutz – das Baby wird lediglich als neuer Publikumsmagnet missbraucht, der die Kassen weiter klingeln lassen soll."

Diese heftigen Anschuldigungen wollte der Zoo nicht auf sich sitzen lassen.