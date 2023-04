Zwei Sprengungen in einer Nacht: Zigarettenautomaten in Dresden und Freital zerstört

Dresden/Freital - Automaten-Sprenger haben in der Nacht zum gestrigen Samstag sowohl in Dresden als auch in Freital ihr Unwesen getrieben. Für die Kreisstadt ist es nun schon die zweite Sprengung innerhalb weniger Tage.

Erst traf es in Freital einen Automaten an der Dresdner Straße, nun wurde Am Raschelberg das nächste Gerät zerstört. © Roland Halkasch

Erst am 18. April hatten Unbekannte einen Automaten für Tabakwaren an der Dresdner Straße in Freital-Hainsberg in die Luft gejagt. Nun ereignete sich ein ähnlicher Vorfall an der Straße "Am Raschelberg", wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Die Täter sprengten am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr mit Pyrotechnik das Gerät auf, flüchteten dann jedoch ohne die Geldkassette, die am Tatort zurückblieb.

Ob sie Tabakwaren erbeuten konnten, ist bislang noch unklar. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen bei rund 5000 Euro.

Dreimal so hoch ist der Schaden nach einer Automaten-Sprengung an der Leipziger Straße in Dresden-Pieschen. Dort wurde am gestrigen Samstag zwischen Mitternacht und 8 Uhr ein Gerät mittels Pyrotechnik in die Luft gejagt - umherfliegende Teile beschädigten dabei zwei in der Nähe stehende Motorroller.

Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld in derzeit unbekannter Menge.