15-Jähriger in Leipzig beraubt: Polizei jagt Teenie-Trio!

Ein Teenager-Trio hat am Dienstag einen 15-Jährigen in Leipzig beraubt. Die Polizei bittet um Hinweise in dem Fall.

Leipzig - Jagd auf ein Teenie-Trio in Leipzig! Leipzigs Polizei bittet um Hinweise im Fall eines ausgeraubten Jugendlichen. Der 15-Jährige ist am Dienstag von einem Teenie-Trio ausgeraubt worden. (Symbolbild) © Birgit Zimmermann/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatte die Bande am Dienstagnachmittag in Grünau-Ost einen 15-Jährigen ausgeraubt. Der Jugendliche war gegen 16 Uhr auf der Nikolai-Rumjanzew-Straße unterwegs gewesen. Als er in den Robert-Koch-Park einbog, folgten ihm die drei Jugendlichen. Zwei von ihnen hielten den Teenager fest, während der Dritte seine Geldbörse raubte, in der sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befand. Ihr Opfer stießen sie anschließend zu Boden, bevor sie in östliche Richtung flüchteten. Leipzig Crime Streit auf Spielplatz: Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung Glücklicherweise wurde der 15-Jährige nicht verletzt. Die Polizei hat indes eine Beschreibung des Trios veröffentlicht: Zwischen 14 und 16 Jahre alt



Zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß



Schlanke Statur



Schwarze Haare, einer mit Haarreif



Zwei mit Oberlippen-, einer mit Vollbart



Einer trug ein Basecap, ein anderer eine Umhängetasche



Alle drei wurden als südländischer Typ beschrieben Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fall liefern können, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 zu melden.

