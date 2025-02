Als Luca mit seinem Date spricht, erlaubt sich Roland Trettl peinlichen Fauxpas

Köln - " First Dates "-Chef Roland Trettl (53) hat das Gespräch zwei seiner Gäste mit einer peinlichen Nachfrage gestört!

An der Bar schockt Anastasia kurzzeitig ihr Date, als sie auf die Frage nach dem ersten Eindruck mit "schrecklich" antwortet. Kurz darauf stellt sich heraus, dass es nur ein Scherz war. "Da habe ich kurz Puls gekriegt", lacht Luca.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Beide entschieden sich gegen ein zweites Date. © Screenshot/RTL+

Als der 26-Jährige dann sein Gespräch mit der leidenschaftlichen Partygängerin am Tisch vertiefen möchte, grätscht Roland Trettl plötzlich dazwischen. "Titten?", fragt er ganz überrascht an Luca gewandt.

"Nein, ich würde 'tippen', was sie isst", korrigiert der Mannheimer. Mit seiner unangenehmen Nachfrage hat der Restaurant-Chef ordentlich für Lacher bei seinen Gästen und dem Personal gesorgt.

Obwohl sich Anastasia und Luca das gesamte Treffen über super verstehen, gibt es einen Haken: Während die reiselustige 24-Jährige plant, später nach Griechenland auszuwandern, will der Fitness-Liebhaber lieber in Deutschland sesshaft werden.

Ein wichtiger Punkt, weshalb sich die beiden am Ende gegen ein Wiedersehen entscheiden. Eine neue Folge von "First Dates" seht Ihr am heutigen Mittwoch um 18 Uhr bei VOX oder bereits vorab im Stream auf RTL+.