Am helllichten Tag: Exhibitionist lauert 46-jähriger Frau mitten auf der Straße auf

Radebeul - Ein Exhibitionist entblößte sich in Radebeul vor einer arglosen Frau. Sie konnte den Sittenstrolch abwehren.

Die Polizei ermittelt wegen einer exhibitionistischen Handlung. © 123rf/footoo

Einfach nur ekelhaft!

Eine 46-jährige Frau war am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der Meißner Straße in Radebeul unterwegs. Als sie den Augustweg passierte, trat plötzlich ein Mann an sie heran.

Unvermittelt entblößte sich der Unbekannte und zeigte ihr sein erigiertes Glied. Dann verlangte er auch noch Sex von der 46-Jährigen.

Sie kam dieser Aufforderung nicht nach - stattdessen wies sie den Widerling verbal in seine Schranken, woraufhin der vom Tatort floh. Später offenbarte sich die Frau der Polizei.

Gegenüber TAG24 beschrieb die Polizei den Mann wie folgt: circa 60 Jahre alt, 1,90 Meter groß, gepflegtes Äußeres.