Baby wird per Kaiserschnitt geboren: Was man an seinem Daumen findet, haben die Ärzte noch nie gesehen

Sarah Wilsons Sohn wurde mit einem herzförmigen Daumen geboren. © Screenshot/Reddit/sarahfoxy11

Die US-Amerikanerin wurde erst vor wenigen Tagen Mutter eines Jungen. Nach 36 Wochen und sechs Tagen hatten die Ärzte das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Zunächst sah alles völlig normal aus, das Kind war kerngesund - bis der Blick der Mediziner auf die Hand des Babys fiel.

Am rechten Daumen zählte man bei Sarahs Sohn zwei Fingernägel. Gegenüber Newsweek erklärte Sarah, dass die Ärzte gesagt hätten, dass sie "noch nie in ihrer Karriere so einen Fall gesehen" hätten. Kommt ein Kind mit einem oder mehreren zusätzlichen Fingern auf die Welt, nennt man es Polydaktylie. Dies kommt bei 1,6 bis 10,7 von 1000 Geburten vor. Männer sind dabei doppelt so häufig wie Frauen betroffen. Zudem scheint es auch in Familien vorzukommen.

Bei Sarah lag Polydaktylie allerdings nicht in der Familie. Und dies war auch nicht der bedeutendste Unterschied.

Vor allem die Form des besonderen Daumens, der ihn schon fast wie ein Herz aussehen lässt, ist absolut einmalig.