Bill Kaulitz sendet Grüße aus dem "Sex-Hotel": "Nie jemanden gehabt, der so gut bestückt war"

Jetzt lässt er alle Hüllen fallen - wortwörtlich! Nach seinem Urlaub in einem "Sex-Hotel" nimmt Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) kein Blatt mehr vor den Mund und berichtet über eine heiße Nacht, die es in sich hatte.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) ließ es sich in seinem Urlaub richtig gut gehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zeigt sich der Blondschopf "gebräunt, relaxed und gevögelt". Stolz berichtet der 35-Jährige von seinem Aufenthalt in einem "Sex-Hotel".

"Man kommt rein und ist horny", meint Bill, "Outdoor-Dusche, da willst du Sex haben, Indoor-Dusche, da willst du Sex haben, ich kann dir ja sagen, was ich in der Whirlpool-Wanne getrieben habe!"

Zu dem Solo-Urlaub gehörte natürlich auch ein Sex-Date mit einem schönen Unbekannten. Auch hier weiht Bill seine Zuhörer und Fans ein.

Er hatte sich einen "superhotten" Flugbegleiter in sein Zimmer bestellt - der auch ordentlich was bieten konnte. "Ich hab noch nie so jemanden gehabt, der so gut bestückt war", berichtet der Musiker ungeniert, "dass ich dachte: 'Hohoho, was stellt man denn damit an?'"

"Der durfte natürlich im Hotel übernachten", erinnert sich Bill in der aktuellen Podcast-Folge weiter, "er kam 15 Uhr und wir sind ins Bett gegangen um 3 Uhr nachts und bis dahin hatten wir auch zu tun. Normalerweise mache ich nie so lange mit jemandem rum."