Heißer Sex im kalten Promi-Camp: "Bin zweimal gekommen!"

Als alle das Schlafzelt verlassen haben, verschwindet Sandra unter der Decke. Gigi danach happy: "Ich wusste gar nicht, dass Quickies so schön sein können." Gegenüber seinem Onkel Luciano gibt er zu: "Ich bin zweimal gekommen."

Nachts gibt es den ersten Geschlechtsverkehr, am Morgen geht's dann auch noch mal unter der Decke ab.

Gleichzeitig heizt sich die Stimmung zwischen Sandra und Gigi immer weiter auf. "Ich muss noch mit Gigi kuscheln. Weißt du, wo ich das mache? Im Bett von Tommy und Paulina", kündigt sie ihrem Teampartner Tobi Wegener (31) an.

Schmollen, weil sie nominiert wurden: Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni (29). © RTLZWEI

Zuvor duellierten sich die nominierten Sandra und Tobi schon mit Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni (29) um den Camp-Verbleib.

Es galt, Fragen zu beantworten. Sowohl aus dem Reality-Kosmos als auch Fakten aus dem Allgemeinwissen: Wer hat den Satz "Wir schaffen das" gesagt, wer die erste Staffel "Kampf der Realitystars" als Sieger beendet und von wem stammt "Die Leiden des jungen Werther".

Paulina und Tommy losen ab, müssen direkt ihre Siebensachen packen - schon in Doppelfolge 2! "Ich bin noch nie so früh in einer Show rausgeflogen", ist der Franzose peinlich berührt.

Seine Partnerin vermutet, dass sie den Spieß bei einem anderen Game hätten umdrehen können: "Die können froh sein, dass es keine richtige Challenge war."

Sandra hat kein Mitleid für ihren Ex über: "Bei jedem anderen hätte es mir leidgetan, aber bei ihm denke ich mir: 'Tschüß, verpiss dich nach Nizza.'"