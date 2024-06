"Dramatische Kunstinstallation": Wer ist Kanyes Frau Bianca Censori wirklich?

Zuletzt soll Censori auffällig unauffällig, in einem recht legeren Outfit, während eines Restaurantbesuchs mit ihrer Familie gesichtet worden sein - ohne ihren Ehemann. Ein Freund verriet dazu: "Es war für uns sehr offensichtlich, dass sie so tat, als hätte sie gerade frei."

Freunde des Models bringen nun neue Würze in die hitzige Debatte und meinen, dass die 29-Jährige ohne ihren Mann ein ganz anderer Mensch sei. Ye würde in ihr nur eine "dramatische Kunstinstallation" sehen, wie " Page Six " berichtet.

Die "In Touch" will zudem erfahren haben, dass Bianca Censori derzeit regelrecht "ausflippt". Grund hierfür soll die Ankündigung Yes sein, in die Pornobranche einzusteigen. "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar - und jetzt weiß sie auch warum", so der Insider.