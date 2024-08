Ex-OnlyFans-Model über Vergangenheit in Sachsen: "Würde mein Kind nicht so aufwachsen lassen"

Leipzig/Berlin - Twitch-Streamerin JenNyan (29) erinnert sich ganz gern an ihre Kindheit in Leipzig , würde ihr eigenes Kind aber anders aufwachsen lassen.

JenNyan (29) ist gebürtige Leipzigerin und durch OnlyFans und Twitch bekannt geworden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jen.nyan

"Das war sehr einfach und sehr entspannt", erzählte die 29-Jährige im Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" des RBB-Radiosenders Fritz. Ihre Straße im Stadtteil Lindenau sei "rischtsch drecksch" gewesen, "überall Graffiti und alte Häuser".



"Ich würde mein Kind nicht so aufwachsen lassen, ich sag's wie's ist", sagte JenNyan. "Ich wurde auch mit sechs, sieben zur Tanke geschickt: Hol mal Zigaretten! Also früher im Osten, da war alles anders."

Sie habe die Ereignisse in ihrer Kindheit inzwischen in einer Therapie aufgearbeitet. Natürlich sei nicht alles rosig gewesen. "In meiner Kindheit war Alkohol ein sehr großes Thema." Das sei auch bei vielen ihrer Freunde so gewesen.

Ihr Vater sei ein – inzwischen trockener – Alkoholiker. Im Kleingarten der Familie hätten sich die Erwachsenen früher regelmäßig zum Biertrinken getroffen. Inzwischen habe ihr Vater einen Entzug gemacht.