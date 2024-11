Ex-Serienstar im Forsthaus Rampensau: "Mir ist scheißegal, ob man mich mag!"

Kärnten (Österreich) - Er spielte bei " Unter uns " und " Alles was zählt ", tanzte bei " Let's Dance " und steigt jetzt erstmals in die Abgründe des Reality-Fernsehens ab: Béla Klentze (36) ist in wenigen Wochen im " Forsthaus Rampensau Germany " zu sehen. Ein krasser Kontrast zu seiner neuen Leidenschaft als Vollbut-Musiker, wie er TAG24 exklusiv verrät.

Béla Klentze im Europa-Park Rust umgeben von Feuer-Fontänen. © YouTube/"It Thrills It Kills"

Bevor es am 30. November mit einer Doppelfolge bei Joyn losgeht, bringt Béla Klentze noch bis 9. November die Stimmung bei der beeindruckenden "Traumatica Ice Show" im Europa-Park Rust mit Musik seiner Band Stairway To Violet zum Kochen.

Mit dem Show-Opener "It Thrills, It Kills" - zusammen mit drei anderen Songs extra für die Traumatica geschrieben - will der Musiker als Teufel höchstpersönlich die Zuschauer direkt in die Tiefen der Hölle mitnehmen.

"Sex, viel nackte Haut und viel pures Feuer soll das Publikum tief im Innern erregen", heißt es.

Dass es "erregt" und "tötet", ist dabei gleichzusetzen mit einem Orgasmus, der in Frankreich als der "kleine Tod" bezeichnet wird.