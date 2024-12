Frau findet vermissten Bruder nach 25 Jahren: Was sie dann erfährt, schockiert zutiefst

Der in einem Krankenhaus liegende Thomas Manizak (53) konnte durch einen Aufruf in den Medien gefunden werden, nachdem er 25 Jahre zuvor verschwunden war. © Facebook/Nor-Cal Alliance For The Missing

Thomas Manizak (heute 53) war 28 Jahre alt, als er im August 1999 vermutlich abtauchte. "Er ist einfach spurlos verschwunden. Nicht einmal sein Fahrzeug wurde jemals gefunden", schreibt seine Schwester Marcie Nasseri in einem GoFundMe-Aufruf.

Doch jetzt ist passiert, womit sie niemals rechnete: Ihr kleiner Bruder lebt, liegt in einem kalifornischen Krankenhaus. Sie habe ihn in einem Aufruf bei USA News erkannt, in dem um Mithilfe bei der Identifizierung gebeten wurde.

Auch die Polizei von Lassen County bestätigte, dass es sich um den Vermissten Thomas handelte, der in einer Klinik in Lynwood behandelt werde, nachdem er hilflos auf der Straße in Los Angeles gefunden worden war.

Da er nicht sprechen könne, sei es zunächst schwierig gewesen, ihn zu identifizieren. Bis jetzt. "Ich war hocherfreut, ihn lebend zu finden!", so Marcie.

Ein Happy End - sollte man annehmen. Doch mehreren Medienberichten zufolge soll Thomas ein verurteilter Sexualstraftäter sein.