Fummel-Skandal bei "Kampf der Reality-Stars", Vier müssen gehen: "Die wollte meinen Schw*** anfassen!"

Währenddessen greift Giselle Oppermann (36) erneut Colleen Schneider (28) an, betitelt sie als "kleines, süßes, langweiliges Mädchen" und tut ihre Sticheleien dann als Spaß ab. Elsa Latifaj (19) und Calvin Kleinen (32) feiern sie dafür. Für Maurice Dziwak (25) ist das Gemobbe zu viel: "Conny, macht die dich morgen an. Ich schwörs dir, ich nehm' die hoch."

"Sie hat schon so viel erlebt auf den ganzen roten Teppichen", erklärt Kevin und bricht schluchzend in Krokodilstränen aus. Nach langem Hin und Her und einigem Augenrollen von Tanja räumt diese freiwillig das Feld und Kevin darf zurück in die Sala.

Als nächstes wird Heidi (57) an den Starstrand gespült und nicht nur Kevin hat ein großes Fragezeichen im Gesicht: "Wer ist denn bitte Heidi?" Doch die ehemalige Werbefigur aus einer Bierreklame und Teilnehmerin von "Die Superzwillinge" ist nicht alleine in die Sala gekommen. In der Chefetage versteckt sich ihre Zwillingsschwester Heike (57).

Cecilia Asoro (27), Isi Glück (33), Calvin Kleinen (32) und Lilo (von links nach rechts) kämpfen um ein Safety-Ticket. © RTLZWEI

Am Abend wird dann wieder kräftig gefeiert. Vor allem Elsa, Calvin und Giselle schauen tief ins Glas und das hat Folgen. Ausgelassen kippen sie Maurice Wasser ins Gesicht und stopfen ihm ungefragt Brot in den Mund. Der bleibt gelassen, doch wittert eine Finte: "Ich glaube, die Giselle wollte mich aus der Reserve locken."

Während Calvin auf eine neue Ladung Zigaretten wartet, fummelt er sich ungeniert in der Hose herum. Als Giselle dazu kommt, will sie eigentlich nur eine Zigarette aus seiner Bauchtasche fischen, doch fragt begeistert, ob sie auch mal in seine Hose fassen darf. Der strahlt erfreut und heizt sie noch an: "Oh klar (...) aber nicht dagegen drücken."

Komisch nur, dass er den übrigen Kandidaten ganz was anderes erzählt: "Die wollte meinen Schwanz anfassen!" Alle sind geschockt, vor allem seine Sala-Liebe Elsa. "Denkst du, ich will sein Ding anfassen? Ich will ihn nicht ficken", schreit Giselle der aufgebrachten Elsa entgegen. Während Kevin die Show genießt, findet Chris die Aktion "extrem unangenehm". Als Elsa und Giselle schubsend aufeinander losgehen, wirft sich Cecilia dazwischen und die Produktion muss eingreifen. Die Folge? Giselle und Elsa müssen wegen Handgreiflichkeiten die Sendung verlassen.

In der "Stunde der Wahrheit" entscheiden sich die Kandidaten dann gegen Colleen. Die Neulinge Chris, Heidi und Heike kicken Ballermann-Sängerin Isi Glück (33) raus.