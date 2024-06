GZSZ bekommt Zuwachs: Die Neue im Kolle-Kiez nimmt keine Geiseln

Evelyns und Carlos' Beziehung bezeichnet Gerstner in eigenen Worten als spannend. Und das ist sie auch. Konkret heißt das bei einem Blick in die aktuelle Folge: Sie macht dem arbeitslosen Bauleiter ein unmoralisches Angebot, und zwar: Job gegen Sex.

"Das bleibt erst mal noch ein Geheimnis, aber ich kann versprechen, dass ihre Geschichte auf jeden Fall nicht langweilig wird", hüllte sich die gebürtige Schwäbin in Schweigen.

Ob sie dabei Alicia in die Quere kommt, wollte der Kölner Sender wissen. Immerhin kommt Tobias Nichte Carlos langsam auf die Schliche , dass er ihr Lügen auftischt und ihr einen Job als Geschäftsführer einer renommierten Baufirma vorgaukelt.

Wird Carlos am Ende schwach? © RTL

Carlos macht seinen Standpunkt Evelyn gegenüber klipp und klar deutlich. "Ich bin in einer Beziehung". Damit stößt er bei der Geschäftsfrau auf taube Ohren. "Ich hätte sie weniger konventionell eingeschätzt", flötet sie ihre Replik in seine Richtung.

Zunächst zeigt der Latino ihr noch die kalte Schulter, doch einige Zeit später steht er vor ihrer Tür. "Ich habe noch einmal nachgedacht", ändert er offenbar seine Entscheidung. "Ich war unflexibel."

Dann stoßen sie auf gemeinsame Zusammenarbeit an. Davon erhofft er sich insgeheim, wieder im Spiel zu sein. Während Carlos noch fragt, ob sie sich nicht zuerst von seinen "inneren Qualitäten" überzeugen will, geht Evelyn ihm bereits an die Wäsche.

Ob Carlos tatsächlich einen Fehler begeht und mit Evelyn die Laken zum Glühen bringt oder ob er Alicia treu bleibt, das erfahrt Ihr demnächst bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, um 19.40 Uhr, bei RTL und jederzeit auf RTL+).