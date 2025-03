GZSZ-Star Mariella Ahrens im Playboy! Botschaft an Töchter: "Mami macht's jetzt mal vor"

Nach über 20 Jahren ist Schauspielerin Mariella Ahrens (55) zurück im Playboy. Mit beeindruckenden Ergebnissen. © Montage: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland April 2025 (2)

Das berichtet sie zumindest in einem Einspieler, der für den Coverstar der aktuellen Ausgabe angefertigt wurde.

Mit dem Shooting "sende ich vielleicht auch noch mal eine Botschaft an meine tollen, großen Töchter, die natürlich auch wunderschön sind. Aber immer eher verhaltener Weise. Und die Mami macht's jetzt mal vor", sagt sie lächelnd in die Kamera.

Die im heutigen St. Petersburg geborene 55-Jährige plädiert dafür, dass sich Frauen vor allem selbst gut fühlen und durch das Selbstbewusstsein eine entsprechende Ausstrahlung erlangen.

Man darf keinen Wert darauf legen, was andere denken. Denn denen könne man es eh nie recht machen.

"Ich muss mir manchmal anhören, dass ich mich verändert hätte. Na klar habe ich das! Wir werden schließlich alle älter. Aber gleichzeitig beschweren sich diese Menschen auch, wenn man für sein Alter zu jung aussieht. Also was denn nun?", sagt Mariella Ahrens in der deutschen Ausgabe des Playboys.

30 Jahre lang hatte sie der RTL-Sendung "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Rücken gekehrt und sich vor allem Theater- und TV-Engagements gewidmet. Seit Kurzem ist sie wieder für die Soap vor der Kamera.