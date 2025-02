Haase wird zum Bunny: Reality-TV-Star Melody posiert jetzt für Playboy statt OnlyFans

München - Was für eine optische Veränderung: Aus brünett wurde nicht nur blond, auch einige Kilos hat die DSDS-Teilnehmerin von 2014, Melody Haase (31), hinter sich gelassen. Das Endergebnis kann man nun im aktuellen Playboy - man muss es so formulieren - bestaunen.

Deutlich blonder, sichtbar schlanker: Reality-TV-Star Melody Haase (31) zeigt sich im Playboy selbstbewusst wie nie. © Ana Dias für PLAYBOY Deutschland März 2025

Musikalisch gelang dem heutigen Reality-TV-Star der erhoffte Durchbruch - trotz des gewählten Vornamens - nicht ganz. Dafür konnte man sie öfter in Formaten wie "Adam sucht Eva - Promis im Paradies", "Ex on the Beach" oder "Forsthaus Rampensau" sehen.

Kurz vor der neuen Staffel "Promis unter Palmen", bei der die 31-Jährige dabei sein wird, rührt sie in dem bekannten Männermagazin bereits die Werbetrommel für sich.

An Selbstbewusstsein mangelt es der gebürtigen Berlinerin auf jeden Fall nicht: "Ich zeige mich komplett authentisch. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich machen will, und ich weiß, dass es nur das ist, was zählt. Ich möchte mit diesen Bildern auch allen sagen, dass das Leben zu kurz ist, um sich von der Meinung anderer runterziehen zu lassen."

Der Weg dorthin war jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt. Und so manche Entscheidung von früher sieht sie heute als etwas, das sie besser hätte lassen sollen.