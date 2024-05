Hanka Rackwitz ist zurück! "Sitze seit sechs Jahren auf der Couch und will keinen Sex mehr"

Hanka Rackwitz (55) zieht noch einmal ins RTL-Dschungelcamp ein. © RTL/Stefan Gregorowius

Angekündigt wurde Rackwitz, die nach ihrem Pipi-Gate im Bach 2017 hinter Marc Terenzi (45) Zweite wurde, in einem RTL-Clip Ende vergangener Woche mit einem Desinfektionsmittel. Am Montag folgte die Bestätigung, dass sich die gebürtige Dresdnerin tatsächlich die Reality-Kultsendung noch einmal antut.

Wohl auch (oder vor allem?) aus finanziellen Gründen. Denn nach ihrer Vizemeisterschaft bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" war Ebbe im Portemonnaie der Frau, die in einem Wasserschloss in Mücheln (Sachsen-Anhalt) lebt.

"Ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an - weil ich auch gar kein Geld hatte", sagt sie in einem RTL-Interview. "Ich habe mich sehr, sehr isoliert. Und ich will auch gar keinen Sex mehr, hatte ich genug, ist auch immer dasselbe: rein, raus, Micky Maus."

Sie habe in den vergangenen sechs Jahren "versucht, ins reale Leben zurückzufinden - und das will mich nicht. Ich habe es nicht geschafft, irgendwo einen Job zu kriegen", sagt Rackwitz, die teilweise nach einem Arbeitstag wieder rausgeflogen ist. Heute jobbt die "Big Brother"-Kandidatin der 2. Staffel (2000) als Küchenhilfe in einem Hotel.