Hanna Secret klärt über ihre No-Gos im Bett auf: "Mag ich überhaupt nicht"

Hanna Secret hat erneut schlüpfrige Fragen ihrer Fans beantwortet. Dabei ging die 28-Jährige auch auf ihre No-Gos im Bett ein. © Screenshot: YouTube/Hanna Secret

In dem Video, das die Buxtehuderin am gestrigen Sonntag auf ihrem Kanal veröffentlichte, ging die 28-Jährige unter anderem darauf ein, ob sie lieber drinnen oder in der freien Natur intim werde.

"Also ich stehe schon total auf Outdoor-Aktivitäten. Das macht mich total an. Der Reiz dabei ist natürlich auch, dass man beobachtet werden könnte (...). Wenn der Sommer kommt, wird es da bestimmt auch wieder mehr Aktivitäten geben", so Hanna schmunzelnd.

Wenn die Intimitäten allerdings im Inneren stattfinden, mag die Norddeutsche es eher mit Licht an als mit Licht aus. "Ich mag es, zu sehen, woran ich bin. Im Dunkeln funktioniert es aber auch", verdeutlichte die Sexpertin.

Klare Vorstellung hat die Pornodarstellerin auch, wenn es um die Behaarung der männlichen "Kronjuwelen" geht: "Ich finde Intimfrisuren bei Männern und Frauen spannend, aber es muss in Form und gestutzt sein. Wenn man oral verwöhnt, will man nicht so einen Teppich auf der Zunge haben."

Generell gebe es auch für Hanna einige No-Gos im Bett: "Ich mag es überhaupt nicht, wenn der Mann nicht versteht, was der Frau gefällt und was nicht. Das finde ich total blöd. Auch die Sachen, die ins Klo gehören, muss ich jetzt nicht haben."