"Ich möchte keinen Orgasmus mehr" - Nicole Kidman unterbricht Erotik-Szenen!

Nicole Kidman (57) brach Dreharbeiten ab, weil sie zu viele Orgasmen hatte! © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In einem Interview mit The Sun verriet die 57-Jährige, dass sie die Produktion des Erotikdramas "Babygirl" zeitweise stoppen musste, da die Dreharbeiten sie so erregt hätten.

Kidman berichtete, dass die intensiven Sexszenen mit ihren Co-Stars Harris Dickinson (28) und Antonio Banderas (64) manchmal zu viel für sie waren.

"Es gab Momente am Set, in denen ich dachte: Ich möchte keinen Orgasmus mehr haben", erzählte sie offen im Interview.

In dem Film spielt Kidman eine Geschäftsfrau, die sowohl ihre Karriere als auch ihr Familienleben aufs Spiel setzt, um eine leidenschaftliche Affäre mit ihrem deutlich jüngeren Praktikanten, gespielt von Dickinson, einzugehen.