Junger Kellner bricht in Tränen aus, als er sieht, was Gast auf Bon geschrieben hat

Wichita (Kansas) - "So Freunde… Wie hilft man seinem Kind, das letzte Woche 19 geworden ist und Kellner ist, damit umzugehen? Denn ich bin so angepisst, dass ich nicht weiß, was ich tun soll", schrieb Sarah Hodson Ende Juli in einem Facebook-Posting. Der Grund: Statt ein Trinkgeld zu geben, hatte ein Restaurantbesucher ihrem Sohn Noah Bierig das Wort "Schwuchtel" auf den Bon geschrieben. Der homosexuelle Mann aus Wichita (Kansas) brach daraufhin entsetzt in Tränen aus.

Noah Bierig (19) wurde von einem Restaurantbesucher kalt erwischt. © Facebook/Screenshot/Sarah Hodson

"Das hat mir sehr wehgetan. Ich bin nicht der Typ, der bei der Arbeit weint, aber ich muss sagen, das war definitiv das erste Mal, dass mir das passiert ist", erklärte Bierig diese Woche in einem Interview mit kake.

Anfang Juli hatte der 19-Jährige den Kunden bedient, der zusammen mit einer Gruppe im "Bubba's 33" in Wichita zu Gast war. Die Truppe habe von Anfang an eine negative Energie ausgestrahlt, so Bierig.

Vor allem an seinen lackierten Fingernägeln sowie seinem Pride-Armband hätten sie sich gestört. "Als ich das erste Mal an den Tisch kam, warfen sie mir nur ein paar böse Blicke zu. Und jedes Mal, wenn ich wegging, fingen sie irgendwie an, ein bisschen zu lachen", so der Kellner.

Statt sich zu wehren, sei er professionell geblieben, habe das Gejohle der Gruppe ignoriert, sagte der Teenager. Dann passierte es.