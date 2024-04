Fremdgeh-Sex mit TV-Macho sorgt für Eklat: "Dein Karma wird dich f*****"

Für eine Nacht mit Calvin gibt Elsa (19) sogar ihre Beziehung auf. © RTLZWEI

Die beiden Turteltauben verbringen jede freie Minute miteinander - inklusive einiger Fesselspiele unter der thailändischen Sonne, die argwöhnisch von den anderen Kandidaten beobachtet werden.

"Sind wir hier bei 'Temptation Island' oder was?", ist selbst Neuankömmling und berüchtigter Fremdgeher Aleks irritiert von der Action.

Denn eigentlich hat Elsa ja einen Freund - an den sie in der Nacht allerdings herzlich wenig zu denken scheint und stattdessen mit Calvin schläft.

Wen das am meisten stört? Maurice (24). Warum? Das versteht niemand.

"Dein Karma wird dich f*****", springt er Elsas unbekanntem Freund zur Seite. Und verteilt eine Spitze nach der anderen gegen sie und Schwerenöter Calvin: "Die Frau hat keinen Stolz, er auch nicht! Elsa ist jetzt eine von vielen in meinen Augen. (...) Sie ist einfach zu schade, Nummer 500 zu sein."

Maurice treibt seine Moralapostel-Tour so weit, dass er selbst den dauerentspannten Calvin auf die Palme bringt: "Digga, was redest du mich die ganze Zeit schlecht bei ihr? Halt die Fresse!" Diese Freundschaft ist wohl bis auf Weiteres auf Eis gelegt. "Der will mir so die Tour vermiesen und das find ich respektlos", regt sich Calvin auf - und unterstellt seinem Ex-Kumpel, einfach nur eifersüchtig zu sein.