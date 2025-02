Nackt-Auftritt von Bianca Censori hat bittere Folgen für Kanye West!

Kanye West (47) und seine Frau Bianca Censori (30) legten bei den Grammys einen fragwürdigen Auftritt hin. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Wie die Daily Mail berichtet, hätte der Rapper im Mai in der japanischen Hauptstadt Tokio zweimal auftreten sollen. Doch das kann er sich nun offenbar abschminken, denn die Investoren sollen nach dem geschmacklosen Nackt-Auftritt der 30-Jährigen inzwischen abgesprungen sein.

"In Japan herrscht kulturelles Erwachen in Sachen Frauenrechte [...]. Was er getan hat, wird als Akt der Zwangskontrolle angesehen, der völlig inakzeptabel ist", so eine Quelle.

"Not amused" reagierte auch Grammy-Produzent Raj Kapoor. Gegenüber dem US-Magazin People betonte er, dass es gewisse Standards gebe, an die sich die Gäste halten sollten: "Eigentlich gilt ein künstlerischer Black-Tie-Dresscode, aber in der Musikindustrie scheint das Auslegungssache zu sein."

Kanye West dagegen empfindet die überaus besondere Darstellung seiner Frau am Sonntag keineswegs geschmacklos. Stattdessen betrachtet er diese als "Kunst" und die entblößte Bianca Censori als seine "Muse".