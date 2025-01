Lourdes Leon lässt fast alle Hüllen fallen: Madonna-Tochter im Nippel- und Netz-Outfit

Paris (Frankreich) - Noch bis Freitag trifft sich in Paris wieder alles aus der Modewelt, was Rang und Namen hat - es ist Fashion-Week-Zeit! Mittendrin: Madonna-Tochter Lourdes Leon (28). Und die beweist einmal mehr, dass sie in Sachen Mode ganz nach ihrer berühmten Mama kommt. Ein Auftritt, der in Erinnerung bleiben wird ...