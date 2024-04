"Männer sehen mich als Sexobjekt": 26-Jährige bekommt kein Date, weil sie "zu heiß" ist

North Carolina (USA) - Lauren Butler folgen rund 3,4 Millionen Follower bei Instagram , zwei Millionen bei X (vormals Twitter) . Zusätzlich präsentiert sich die 26-Jährige auf vielen weiteren Plattformen im Internet . Glücklich ist sie nicht, denn in Sachen Liebe läuft es nicht rund.

Lauren Butler (26) zeigt sich ihren Followern nicht immer so zugeknöpft. © Screenshot/X/@amouredelavie

"Es ist schwierig, so heiß zu sein", sagte das ehemalige Dienstmädchen gegenüber The Sun.

An Selbstbewusstsein mangelt es der US-Amerikanerin nicht. Das beweist sie regelmäßig mit ihren an der Grenze zur Freizügigkeit kratzenden Fotos in den sozialen Medien.

Ihren Traumprinzen hat Butler damit aber noch nicht an Land ziehen können.

Seit beinahe einem Jahr habe das Model inzwischen kein Date mehr gehabt. Die Gründe liegen angeblich auf der Hand:

"Die Männer denken, ich sei zu schön, um mit mir auszugehen, oder haben Angst, dass ich sie abweise", bildet sich die 26-Jährige ein.