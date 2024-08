Mann brutal ermordet und zerstückelt: So lautet das Urteil für YouTube-Koch!

Thailand - Küchenchef und YouTube-Koch Daniel Sancho Bronchalo (30) wandert für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Der Grund: Er soll den kolumbianischen Schönheitschirurgen Edwin Arrieta Arteaga am 2. August vergangenes Jahr auf der Touristeninsel Koh Pha Ngan getötet und anschließend dessen Leiche zerstückelt haben .

Daniel Sancho Bronchalo (30) wandert ab sofort ins Gefängnis. © Somkeat Ruksaman/AP

Nun wurde er am heutigen Donnerstag des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden – und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

"Die Kläger sind mit dem Urteil zufrieden, weil er lebenslang ins Gefängnis muss und sie eine finanzielle Entschädigung erhalten", so Bussakorn Kaewleeled, die Anwältin der Familie des Opfers, nach der Urteilsverkündung.

Der Killer selbst habe traurig auf seine Strafe reagiert. "Aber wir können den Verlust des Toten einfach nicht vergessen", so Bussakorn.

Bereits zuvor hatte sich Arteagas Schwester im Namen ihrer Familie gegen ein Todesurteil ausgesprochen: "Lasst ihn in Thailand, damit er sich Zeit nehmen kann, all die Zeit, die Gott ihm zum Leben gibt, um darüber nachzudenken, was er getan hat."

Und weiter: "Er hat nicht nur meinen Bruder zerstückelt, er hat eine Familie zerstückelt."