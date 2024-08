Nach Fotos aus Paris: Sie soll die schöne Unbekannte von Oliver Pocher sein!

Kathi Schuhe soll offenbar das Herz von Oliver Pocher (46) erobert haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kathi Schuhe

Im sommerlichen grünen Kleid mit auffällig großer Sonnenbrille und prachtvollem Sonnenhut hatte die schöne Unbekannte die Spiele in Paris verfolgt.

Wie die BILD herausgefunden haben will, soll Fitnesstrainerin Kathi Schuhe das Herz des Fünffach-Papas zum Poche(r)n gebracht haben.

Auffällig verdächtig: Auf ihrem Instagram-Profil hatte die Blondine zahlreiche Fotos aus der Stadt der Liebe hochgeladen, schrieb dazu: "Dankbar für ein so wunderschönes Geburtstagswochenende in Paris."

In den Kommentaren jedenfalls sind sich einige User über einen gemeinsamen Trip mit Podcaster Olli sicher. "Paris mit Olli" und "Sie können sehr glücklich sein, mit so einem tollen Mann wie Oliver Pocher an ihrer Seite die Tage zu erleben", heißt es da.